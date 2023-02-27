Працівниці митного поста «Яворів» загрожує п'ять років тюрми

ДБР викрило на Львівській митниці незаконну схему ввезення на територію України побутової техніки та інших товарів без сплати митних платежів. Фури з товаром на митниці оформляли як порожні. Причетною до схеми виявилася інспекторка митного поста «Яворів», якій повідомили про підозру.

Як розповіли у понеділок, 27 лютого, в ДБР, підозрюваною є державна інспекторка митного поста «Яворів» Львівської митниці, яка допомогла комерсантам уникнути сплати обов’язкових платежів до бюджету на понад 1 млн грн. Фуру з товарами на суму 5 млн грн працівниця митниці оформила як порожню.

Інспекторка митниці оформила фуру з товарами на 5 млн грн як порожню

«Посадовиця пропустила на територію України вантажівку, в якій були побутова техніка, шкіряні вироби, котли опалення, брендовий одяг та дитячі іграшки. Чиновниця приховала справжній вміст вантажу та оформила автомобіль як порожній. Через це до держбюджету не надійшло понад 1,1 млн грн митних платежів», – йдеться в повідомленні ДБР.

Інспекторці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.