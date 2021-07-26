Затримали п'ятьох причетних до схеми працівників Рівненської філії «Львівської залізниці»

П’ятьох працівників Рівненської філії «Львівської залізниці» затримали за масштабні крадіжки паливно-мастильних матеріалів. За версією правоохоронців, працівники залізниці організували схему викрадення та продажу близько 30 тонн пального щомісяця. Схема діяла упродовж півроку.

У понеділок, 26 липня, у Рівненській обласній прокуратурі розповіли, що працівники Рівненської філії «Львівської залізниці» систематично здійснювали розкрадання паливно-мастильних матеріалів від 15 до 30 тонн щомісяця. Пальне відкачували із маневрових тепловозів та продавали за ціною нижчою від ринкової. П’ятьох осіб затримали «на гарячому» 23 липня, коли вони крали пальне. Під час операції затримання оперативникам вдалося закупити в підозрюваних 2000 літрів викраденого пального.

Працівників Рівненської філії «Львівської залізниці» затримали на гарячому під час крадіжки пального (фото прокуратури)

Затриманим оголосили про підозру за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна) ККУ. Чотирьом чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному – нічний домашній арешт.

Також проведено 35 обшуків за місцем проживання учасників групи та в приміщеннях підприємства. Вилучено понад 1400 літрів дизельного палива, каністри із залишками палива, засоби для відкачування дизпалива, шість автомобілів, які використовувались як знаряддя вчинення злочину та перевезення викраденого пального, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та гроші в різних валютах – загальна сума 754 тис. грн.