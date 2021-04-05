Працівники залізниці разом з підрядником розікрали 20 млн грн на закупівлі верстату

Служба безпеки України повідомила про корупційну схему з розкрадання грошей керівництвом «Львівської залізниці». Спільно з підрядником залізничники привласнили понад 20 млн грн.

Як повідомили у понеділок, 5 квітня, у прес-службі СБУ Львівщини, організували оборудку посадовці залізниці та одного із заводів у Краматорську. Ділки замовляли на підприємстві обладнання за втричі завищеною ціною. Тільки на одній з угод про закупівлю верстата з програмним забезпеченням вони отримали понад 20 млн грн.

Оперативники СБУ впіймали посередників, які мали передати частину відкату посадовцям «Львівської залізниці» загальною сумою на понад 10,5 млн грн. У прес-службі СБУ Львівщини ZAXID.NET повідомили, що передача грошей відбувалась на «нейтральній території» у Києві у п’ятницю, 2 квітня.

СБУ провела обшуки в офісах залізничників у Львові, Києві та на території заводу Краматорську. Зараз спецслужбовці встановлюють всіх працівників залізниці, що були причетні до цієї схеми.

У прес-службі СБУ не уточняють, працівники якого заводу брали участь у корупційній схемі. Однак у Краматорську є лише один заводу, з яким «Львівська залізниця» підписувала угоду про постачання колесотокарного верстата – це «Краматорський завод важкого верстатобудування». Згідно з підписаним у листопаді 2019 року договором, вартість обладнання становила 27,6 млн грн.