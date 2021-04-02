Адвокат підбурював клієнта, аби той дав судді хабар

Під час отримання майже 4 тис. доларів хабара у Львові оперативники СБУ і поліції затримали адвоката. Ці гроші адвокат нібито мав передати судді у Стрию. Затримання відбувалося неподалік ринку «Галицьке перехрестя» у ніч з четверга на п'ятницю, 2 квітня, повідомила прес-служба обласної прокуратури.

Працівники СБУ та прокуратури встановили, що 39-річний львівський адвокат підбурював обвинуваченого, аби той дав судді Стрийського міськрайонного суду хабар у розмірі 3700 доларів. За ці гроші суддя мав би змінити обвинуваченому запобіжний захід з тримання під вартою на більш м’який. До слова, адвокат підбурював обвинуваченого не особисто, а через посередника.

39-річного адвоката поліція затримала під час отримання грошей

Як вдалось зясувати ZAXID.NET з власних джерел, затриманим виявився адвокат у кримінальних справах Йосип Зазуляк. Раніше він працював слідчим у Франківському відділку поліції Львова, тепер ж займається адвокатською практикою.

Йосипа Зазуляка затримала поліція під час отримання грошей, які він мав передав судді. Гроші у чоловіка вилучили при затриманні. Зараз тривають слідчі дії, незабаром адвокатові оберуть запобіжний захід.

За підбурювання до дачі хабара адвокатові загрожує до восьми років ув’язнення.