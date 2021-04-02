Гроші посадовець вимагав за незаконне надання у користування техніки державного підприємства

У п’ятницю, 2 квітня, у Львові на хабарі понад 73 тис. грн затримали посадовця басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, яке є структурним підрозділом Держагентства водних ресурсів. Гроші посадовець вимагав за незаконне надання іншим особам в користування техніки державного підприємства.

Як повідомили в поліції та прокуратурі Львівщини, за грошову винагороду 46-річний посадовець обіцяв посприяти мешканцю Львівщини у наданні тому в оренду екскаватора та висотного крана, які належать державному підприємству, без оформлення належних документів.

Посадовця затримали «на гарячому» під час отримання частини хабара у сумі 73,6 тис. грн

Зокрема, правоохоронці задокументували незаконну передачу крана для робіт у селі Підрясне біля Львова, а екскаватора – у селі Лозина на Яворівщині. Загальна сума хабара мала становити 103,8 тис. грн. Затримали фігуранта під час отримання частини грошей – 73,6 тис. грн.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до незаконної діяльності.

Посадовцю держпідприємства повідомлено про підозру за вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.