На Миколаївщині вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту

Невідомі осквернили пам'ятник, встановлений жертвам Голокосту в Богданівці

Невідомі особи осквернили пам'ятник, встановлений жертвам Голокосту в Богданівці Доманівського району Миколаївської області. Про це в Facebook повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

«У Богданівці (Миколаївська область) на місці масового вбивства 54 тисяч євреїв осквернили пам'ятник. На місці злочину залишили записку, в якій згадали Зеленського, Червоненка (Євген Червоненко, екс-міністра транспорту і зв'язку (2005 рік), члена наглядової ради Єврейської конфедерації України, – ред) і мене. "Схаменіться, ж_ди зупиніться, бо продаж української землі швидко приведе вас до Голокосту», – процитував Долинський.

Нагадаємо, що нещодавно Нардеп Юрій Тимошенко обізвав Зеленського «маленьким бусурманином-антихристом». У відео, оприлюдненому в мережі, нардеп висловив подив, як «щирі українці могли обрати президентом не українця».