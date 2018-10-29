На місцевих виборах у Польщі перемогли 38 українців

Двоє українців у другому турі змагатимуться за посади бургомістра Білого Бору та війта ґміни Сьвйонтки

СвітАндрій Стець, 29 жовтня9790

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На місцевих виборах у Польщі перемогли 38 українців
Загальна кількість кандидатів-українців сягнула 95 осіб

95 представників української меншини у якості кандидатів взяли участь у виборах до самоврядних структур у Польщі, що відбулися 21 жовтня. За підсумками голосування 38 кандидатів перемогли на виборах, двоє з них братимуть участь у другому турі на бургомістра та війта, який відбуватиметься 4 листопада. Про це пише український тижневик у Польщі «Наше слово».

Як повідомляється, представники української меншини під час самоврядних виборів у Польщі балотувалися до рад ґмін, повітів, воєводських сеймиків, а також на посади війтів та бургомістрів міст. Загальна кількість кандидатів-українців сягнула 95 осіб.

За словами голови Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петра Тими, найбільшим успіхом є те, що серед депутатів Вармінсько-Мазурського воєводства буде двоє українців. Це Мирон Сич (набрав 11835 голосів) та Збишко Гомза (набрав 7915 голосів).

«У попередніх виборах у 2014 році осіб, які є членами української меншини, активні і організовують або підтримують українські ініціативи, не було на рівні сеймику. Зараз маємо двох. Це успіх,» – говорить голова ОУП.

Тижневик зазначає, що результат цьогорічних виборів схожий з результатами виборів, що відбувалися в 2014 році, – приблизно для 30% кандидатів вони завершилися перемогою.

У деяких регіонах ці результати набагато кращі. Наприклад, на Підляшші з шести кандидатів місцеві українців у самоврядуванні будуть мати своїх чотирьох представників. Також повідомляється, що число українців у самоврядуваннях може ще збільшитися через шанси Івана Боднара та Славомира Ковальчика перемогти у другому турі на посади бургомістра Білого Бору (Західнопоморське воєводство) та війта ґміни Сьвйонтки (Вармінсько-Мазурське воєводство).

З детальним списком українських кандидатів, які перемогли у самоврядних виборах 2018 р. можна познайомитися перейшовши за посиланням.

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