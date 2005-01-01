На міжнародні змагання з карате до Львова приїхали 1,5 тис. спортсменів

У Львові відбуваються наймасовіші в Україні міжнародні змагання з карате

У Львові у суботу, 24 березня, відбулося урочисте відкриття Відкритого кубка Львова з карате, змагатися за який приїхало 1,5 тис. спортсменів з більш, ніж 15 країн світу.

«Для мене велика честь вітати вас на цьому чемпіонаті. Хочу побажати вам перемоги. Щоб ви всі у майбутньому були олімпійськими чемпіонами», - зазначив у вітальному слові міський голова Львова Андрій Садовий.

Змагання у межах International Lviv Cup відбуватимуться 24-25 березня з 9:00 до 19:00 на легкоатлетичному манежі з велотреком Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України, що на вул. Клепарівська, 39-а), повідомила прес-служба Львівської міськради.

Міжнародні змагання з карате у Львові проводять у межах нової програми «Відкриті кубки Львова»

У заході беруть участь національні збірні команди України, Латвії, Словенії, Литви, Польщі, Угорщини, Чехії, Франції, Італії, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Азербайджану, Білорусії, Австрії, Марокко та інших країн. За інформацією президента Української федерації карате Сергія Левчука, турнір International Lviv Cup на сьогодні має найбільше міжнародне представництво в Україні.