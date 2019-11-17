На Одещині позашляховик на смерть збив двох людей, які міняли на трасі колесо

На трасі «Київ-Одеса» водій позашляховика на смерть збив водія і пасажира вантажівки, які зупинилися, щоб замінити колесо.

Аварія сталася біля селища Старі Маяки в Ширяївському районі.

За інформацією поліції, 39-річний водій позашляховика їхав на небезпечній швидкості, не впорався з керуванням та наїхав на двох чоловіків – водія та пасажира вантажівки. Вони міняли колесо на своєму автомобілі у крайній лівій смузі. В результаті наїзду 52-річний та 41-річний чоловіки загинули на місці.

Поліція розслідує за цим фактом кримінальне провадження.