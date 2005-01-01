На Одещині звільнили з трудового рабства близько 30 осіб

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За повідомленням керівника Національної поліції Сергія Князєва, в п’ятницю, 15 червня, правоохоронці на Одещині провели масштабну операції зі звільнення людей з трудового рабства.

На території одного з консервних заводів в Одеській області правоохоронці провели санкціоновану перевірку. Саме під час неї виявлено близько 30 осіб, які незаконно утримувались в нелюдських умовах. Люди змушені були працювати під загрозою фізичних розправ та моральних принижень.

Князєв повідомив, що спільними зусиллям поліція Овідіопольського району на Одещині реалізувала оперативну інформацію і успішно звільнила з неволі майже 30 осіб, яких утримували проти їх бажання і експлуатували як рабів.

Серед постраждали перебувала одна вагітна на восьмому місяці жінка, яка, за словами чиновника, була позбавлена медичного огляду.