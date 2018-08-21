На Одеській митниці виявили сотні контейнерів з контрабандою на $150 млн

Контейнери на приблизно 150 млн доларів було знайдено необлікованими, без жодних документів

На Одеській митниці знайшли декілька сотень контрабандних контейнерів з тканинами на 150 млн доларів. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко у вівторок, 21 серпня, повідомляє «Укрінформ».

«Контейнери на приблизно 150 млн доларів було знайдено необлікованими, без жодних документів. Вони зберігалися у 300-315 складах 7 Кілометру (ринок - ред.) Одеської області. Йдеться про 100 тис. тонн тканин, які не мають жодних документів про проходження митної процедури», - сказав Луценко.

Він припустив, що це товар, який належить не тільки затриманому співробітниками Державної фіскальної служби України співробітника Одеської митниці Дениса Амінева, якого пов’язують із контрабандою, а й інших структур.

«Це не тільки товар фірми пана Амінева, але ймовірно й інших контрабандистських структур. Усі ці товари зараз опечатані, і кожен день відбувається ретельна перевірка документів. У разі, якщо їх не буде надано, звичайно, ці товари будуть конфісковані в дохід держави», – сказав генпрокурор.

Водночас він вважає, що відповідальність за те, що така кількість товару проходить через Одеську митницю без жодного документального оформлення, має нести керівництво митниці.

Зазначимо, що 8 серпня співробітники Державної фіскальної служби України затримали колишнього працівника Одеської митниці Дениса Амінева, діяльність якого пов’язують із контрабандою. За його словами, Амінева підозрюють у викраденні арештованих товарів - 37 контейнерів із нерозмитненим вантажем орієнтовною вартістю 154 млн грн. 12 серпня його заарештував суд.

Ці товари зберігалися на території митного посту «Одеса-Центральний».