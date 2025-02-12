Школярі в окупації витрачають на навчання в українській та російській школах понад 50 годин на тиждень

Наразі на окупованих Росією територіях проживають 600 тис. українських дітей. Лише 7% з них навчаються в українських школах. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час представлення Спеціальної доповіді щодо доступу до освіти дітей та молоді з тимчасово окупованих територій України в середу, 12 лютого, пише «Радіо Свобода».

Зі слів омбудсмана, російські загарбники ввели примусове навчання за російськими освітніми стандартами. Попри це, діти, які хочуть здобути українську освіту, навчаються онлайн.

«Діти змушені навчатися одночасно у двох системах освіти. Одна дитина витрачає на навчання більш ніж 50 годин на тиждень», – наголосив Лубінець.

Також омбудсман розповів, що Україна створила мережу освітніх центрів для допомоги абітурієнтам зі вступом до українських закладів освіти. Так, у 2023 році через них залучили 1608 вступників, у 2024 – понад 11 тисяч.

Раніше ZAXID.NET писав, що на окупованій Луганщині почали закривати або об’єднувати школи, а будівлі освітніх закладів планують передати у розпорядження російських військових.