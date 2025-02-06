Матір з дітьми повернули з тимчасово окупованого Криму

Україна повернула з тимчасово окупованих територій сім’ю з вісьмох дітей. Родину повернули з окупації після звернення матері дітей, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у четвер, 6 лютого.

За даними омбудсмена, жінка з вісьмома дітьми жила у тимчасово окупованому Криму. Виїзд з окупації відбувся за її ініціативи.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, росіяни змусили жінку підписати документи про передачу їх у дитбудинок. Там їх піддавали цькуванню, змушували брати участь у пропагандистських заходах та проходити військовий вишкіл.

«Жінка не могла більше миритися з тим, що її діти живуть під окупацією. Її лякало і те, що старші сини, які скоро досягнуть повноліття, можуть бути примусово мобілізовані до російської армії. Тому вона зважилася на виїзд з ТОТ», – повідомив Лубінець.

Так, з окупації вдалося повернути вісьмох дітей віком від 5 до 17 років. Разом із ними перевезли і матір – надалі з ними працюватимуть державні органи та громадські організації, які допоможуть облаштуватися та інтегруватися в суспільство.

Повернення дітей відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння Save Ukraine та Міжнародного штабу допомоги українцям.