Росіяни ліквідовують школи на Луганщині та передають будівлі військовим

На території окупованої Луганської області почали закривати або об’єднувати школи, а будівлі освітніх закладів планують передати у розпорядження військових російської армії. Про це у суботу, 8 лютого, повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що таке рішення окупаційна влада ухвалила через демографічну кризу та недостатню кількість школярів. Крім того, наразі на Луганщині бракує вчителів, оскільки все більше українців ухвалюють рішення виїхати з окупованого регіону, а охочих переїхати з Росії до ТОТ також немає. Крім того, батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за російською пропагандистською програмою.

«Окупанти запланували об’єднання малонаселених шкіл, а деякі школи будуть укрупнені разом із дитячими садочками, щоб виправдати існування», – розповіли у Центрі національного спротиву.

Відомом, що будівлі закритих освітніх закладів планують передати підрозділам Збройних сил Росії.

Нагадаємо, 1 лютого Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни на окупованих територіях незаконно розпродають майно українців, а отримані гроші спрямовують на поповнення військового бюджету РФ. Відомо, що в окупованому Криму росіяни вже заробили понад 4,8 млрд рублів (приблизно 1,4 млрд грн) від продажу відібраного майна українців.