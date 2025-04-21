Книжки на окуповану Луганщину доставили в межах проєкту «Культура»

Бібліотеки на окупованій Росією Луганщині одержали понад 90 тис. примірників літератури пропагандистів. Ці книги заповнили порожні через вилучення і знищення української літератури полиці. Про це повідомив Центр національного спротиву 20 квітня.

«Міністр культури» так званої «ЛНР» Роман Олексин повідомив, що книжки в окупованому Луганську область доставили у межах кремлівського проєкту «Культура». На це, за його даними, витратили понад 50 млн рублів (майже 600 тис. доларів).

Пропагандистські книги зайняли порожні полиці бібліотек, де росіяни вилучили й знищили українську літературу.

«Бо там, де колись був “Кобзар”, тепер – кремлівська макулатура. Кремль воює не тільки на фронті, а й у бібліотеках. Через книжки, мову, культуру – він намагається стерти українську ідентичність і виховати дітей, які не знатимуть, що вони українці», – наголошують у ЦНС.

Як повідомляв ZAXID.NET, росіяни вивезли з окупованих українських територій майже тисячу археологічних цінностей, які перебували у музеях чи були виявлені під час розкопок. Розвідка встановила близько 300 російських музейників та закладів, причетних до пропаганди та розкрадання українських культурних цінностей з ТОТ.