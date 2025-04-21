На окуповану Луганщину завезли понад 90 тис. російських книжок
Пропагандисти витратили понад 50 млн рублів на поповнення фондів книгозбірень
Бібліотеки на окупованій Росією Луганщині одержали понад 90 тис. примірників літератури пропагандистів. Ці книги заповнили порожні через вилучення і знищення української літератури полиці. Про це повідомив Центр національного спротиву 20 квітня.
«Міністр культури» так званої «ЛНР» Роман Олексин повідомив, що книжки в окупованому Луганську область доставили у межах кремлівського проєкту «Культура». На це, за його даними, витратили понад 50 млн рублів (майже 600 тис. доларів).
Пропагандистські книги зайняли порожні полиці бібліотек, де росіяни вилучили й знищили українську літературу.
«Бо там, де колись був “Кобзар”, тепер – кремлівська макулатура. Кремль воює не тільки на фронті, а й у бібліотеках. Через книжки, мову, культуру – він намагається стерти українську ідентичність і виховати дітей, які не знатимуть, що вони українці», – наголошують у ЦНС.
Як повідомляв ZAXID.NET, росіяни вивезли з окупованих українських територій майже тисячу археологічних цінностей, які перебували у музеях чи були виявлені під час розкопок. Розвідка встановила близько 300 російських музейників та закладів, причетних до пропаганди та розкрадання українських культурних цінностей з ТОТ.