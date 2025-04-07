Росіяни стверджують, що до Маріуполя нібито повернулось 329 тисяч містян

Росія планує до 2030 року розселити мінімум 5 млн своїх громадян на окупованих територіях України. Про це у неділю, 6 квітня, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни розраховують збільшити кількість людей на окупованих територіях, за виключенням Криму до 10 млн. Цей план хочуть виконати до 2030 року.

«На сьогодні реальна чисельність не доходить і до 5 млн. Де візьмуть ще 5 млн +? Правильно – завезуть з Росії», – йдеться у його дописі.

Також росіяни стверджують, що до Маріуполя нібито повернулось 329 тис. містян. Це майже стільки, скільки становило повнолітнє населення Маріуполя у 2014 році.

«А треба додати ще тих, хто залишався у Маріуполі, хто зараз в евакуації та хто загинув. Тобто демографія в окупантів на рівні забаганок отримати фінансування», – наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Нагадаємо, російський диктатор Владімір Путін оголосив весняний призов 160 тис. росіян начебто на строкову службу. Після цього росіяни стали посилено мобілізувати українців з окупованих територій.