Задня протидії поширенню коронавірусу Олімпіада проходить без іноземних глядачів

Організаційний комітет Олімпіади у Токіо позбавив акредитації вісьмох спортсменів, серед яких двоє дзюдоїстів з Грузії, через порушення антикоронавірусних правил. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Представники Грузії Важа Маргвелашвілі і Лаша Шавдатуашвілі вийшли за межі Олімпійського поселення, що категорично заборонено правилами.

«Обидва спортсмени у Токіо завоювали срібло у своїх категоріях і вже завершили виступи. Як розповіли у збірній Грузії, спортсмени хотіли оглянути визначні пам'ятки після змагань і вийшли на прогулянку незадовго до від'їзду додому», – йдеться у повідомленні.

Крім того, організатори розслідують ще одну справу проти спортсменів «з неназваної збірної», які нібито розпивали алкоголь у парку, що теж заборонено правилами.

Додається, що за минулу добу позитивні тести на Covid-19 на Олімпіаді здали 18 осіб, всього виявлено 259 випадків захворювання на коронавірус серед людей, пов'язаних з Іграми. Днем раніше у самому Токіо вперше зафіксували понад 4 тис. нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії. Уряд країни заявляє, що погіршення ситуації ніяк не пов'язане з Олімпіадою.

Олімпіада проходить з 23 липня по 8 серпня. Це перші Олімпійські ігри, які у зв'язку з надзвичайними обставинами були перенесені, а не скасовані, а також перші в історії Олімпійські ігри, які відбуваються у непарний рік. Ігри мали відбутися у 2020 році, але через коронавірус були перенесені на рік. При цьому було вирішено залишити назву «Олімпіада-2020».

Водночас організатори розробили низку механізмів протидії поширенню коронавірусу. Одне з рішень – проведення Олімпіади без іноземних глядачів. Також усі країни повинні були зменшити розміри своїх делегацій, а спортсменам заборонили відвідувати туристичні місця.

За даними Worldometers, станом на 1 серпня загалом в Японії виявили понад 913,7 тис. випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (33-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 15,1 тис. осіб, видужали — понад 834,9 тис. осіб. За даними Ourworldindata, станом на 29 липня у країні від коронавірусу вакциновано понад 48,8 млн осіб (що становить понад 38,7% населення Японії).