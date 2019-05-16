На піар уряду Володимира Гройсмана витратили 36 млн грн з державного бюджету

Гройсман популяризує свої реформи під гаслом «Україна – це не просто місце на карті»

Реклама уряду під орудою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана від початку 2019 року коштувала платникам податків 35,94 млн грн. Про це повідомив громадський рух ЧЕСНО.

Навесні в уряді запустили гасло «Україна – це не просто місце на карті», яке просувають державним коштом, паралельно зовнішню рекламу для прем'єра розміщує громадська організація. «Перше – це використання адмінресурсу, друге – обхід прозорих правил фінансування діяльності політиків», – заявили активісти.

Так, відповідно до оголошення про тендер на сайті ProZorro, 2019 року видатки на друк газети «Урядовий кур'єр» сягатимуть 19,5 млн грн. За даними громадського руху, це на 5 млн більше, ніж торік.

Зокрема, реклама уряду Гройсмана міститься у спецвипуску, що має назву «Урядові новини», та друкується за окремі гроші з державного бюджету (там розповідають про реформи, децентралізацію тощо). «На початку року в уряді поінформували, що на друк спецвипусків з рекламою Гройсмана витратили 1,8 млн грн. Ці додатки до «Урядового кур'єра» пристосовують до конкретних областей України», – розповіли аналітики ЧЕСНО.

Крім того повідомляється, що з 2018 року на рекламних щитах з логотипом уряду Гройсмана коштом платників податків популяризували результати реформ, а тепер з'явилося гасло: «Україна – це не просто місце на карті».

Аналітики ЧЕСНО розповіли, що згідно з умовами тендеру, реклама, оплачена з державного бюджету, висітиме аж до початку парламентської кампанії. Її розміщення від квітня до кінця липня коштуватиме 13,4 млн грн.

Повідомляється, що 2018-го за півроку розміщення реклами на бордах віддали 7,7 млн бюджетних коштів. Згідно з даними руху, ще 2,3 млн грн бюджетних коштів до кінця року буде витрачено на публікацію урядової реклами у ЗМІ, хоча торік ця сума становила понад 1,5 млн.

Володимир Гройсман витратив 36 млн на рекламу (натисніть для збільшення)

«Окрім витрат на рекламу коштом платників податків, навесні 2019 року з'явились і приватні ініціативи з популяризації уряду Гройсмана. Ідеться про громадську організацію «Громадський рух «Українська стратегія» та рекламні кампанії у Facebook від сторінки GoGro», – заявили у ЧЕСНО.

Цю громадську організацію заснували нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Вадим Денисенко, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко та маловідомий політик Євген Золотарьов. Усі вони не прокоментували своєї причетності до цієї ГО.

«Ведення рекламної кампанії через громадську організацію є способом уникнення прозорого звіту про походження коштів на неї. Адже, якби для Володимира Гройсмана рекламу розміщували від імені партії, то мали б відзвітувати НАЗК про осіб, у який фінансують цю діяльність», – пояснили активісти ЧЕСНО.

Вони додали, що також з 2018 року активізувалося просування прем'єр-міністра у Facebook, де прихильну до Гройсмана рекламу публікують на кількох сторінках. Зокрема, наприкінці березня у Facebook з'явилася сторінка GoGro, що має на меті «підтримувати проєвропейський курс уряду Гройсмана». Згідно з даними громадського руху, ця сторінка постійно веде кілька рекламних кампаній вартістю до 100 доларів.