На площі Митній висадили кущі чаберу та троянд

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 12:114221

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На площі Митній висадили кущі чаберу та троянд
фото ZAXID.NET
Активісти Urbanideas вп’яте висадили декоративні рослини на оновленій пл. Митній

У Львові у суботу, 9 червня, активісти громадської організації Urbanideas висадили декоративні рослини на клумбах на пл. Митній.

Цього разу на клумбах висадили 50 кущів чаберу, декілька кущів живучки триколірної та три кущі троянд, повідомила співзасновниця Urbanideas Ольга Криворучко.

За її словами, це уже п’ята з початку року висадка рослин на площі Митній, яку провели активісти. Завдяки цій ініціативі, на площі уже прийнялися кущі 17 видів троянд. У квітні тут висадили іриси. Продовжувати свою працю активісти мають намір восени.

На пл. Митній висадили пахучі кущі чаберу

Нагадаємо, у травні 2017 року площу Митну відкрили після реконструкції, яка тривала впродовж двох років. За час реконструкції на площі оновили фонтан та сходи у підземний перехід, встановили багато лавок та висадили дерева і квіти. Окрім того, змінили концепцію освітлення площі, вмонтувавши ліхтарі у тротуарну плитку. Також з площі Митної забрали усі МАФи.

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