На полігоні ТПВ у Грибовичах облаштовують пілотні свердловини з дегазації

На полігоні у Грибовичах облаштовують 15 пілотних свердловин

На полігоні твердих побутових відходів у с. Великі Грибовичі проводяться роботи з облаштування 15-ти пілотних свердловин для визначення кількісних і якісних характеристики біогазу та динаміки його утворення.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, на основі отриманих результатів будуть напрацьовані пропозиції щодо використання біогазу. Його можуть використовувати для виробництва теплової або електричної енергії, або спалювати, якщо біогазу виявиться небагато. Отримані пропозиції будуть закладені в комплексний проект із рекультивації полігону.

Роботи проводить підрядна організація ТОВ «Науково-виробнича фірма «ІНГАЗ» на підставі договору, який було укладено з ЛКП «Збиранка» за результатами тендеру.

«За рекомендаціями французької компанії «Egis», проводяться роботи по бурінню свердловин. Це 15 моніторингових свердловин, глибиною до 20−25 метрів, діаметром 600 мм. Ці роботи проводяться для прийняття правильного рішення, яке буде закладене в комплексному проекті рекультивації полігону. На основі отриманих результатів зможемо визначити, що роботи з біогазом. Зараз проводиться буріння, після чого буде здійснено відбір біогазу і проведення моніторингу біогазу на предмет кількісних і якісних характеристик. Ми будемо мати технічний звіт, у якому буде прописано характеристики біогазу, динаміка його утворення в залежності від пори року і погодних умов, а також пропозиції, що з ним робити», – пояснив Сергій Сало, в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами.

За його словами, такі проби будуть проводитися з певною періодичністю для проведення моніторингу. Перші результати будуть після першого відбору проб, а далі буде уточнення щодо стабільності утворення біогазу.

Як зазначив Сергій Сало, державними будівельними нормами (ДБН) передбачено два можливі варіанти використання біогазу: енергетичний — виробництво теплової або електричної енергії, або спалювання, якщо цього біогазу є небагато.

Нагадаємо, оголошення тендеру на коригування проектної документації з рекультивації полігону в с. Великі Грибовичі відбулося 27 квітня 2018 року на сайті електронних закупівель Prozorro. За результатами аукціону, який відбувся 15 травня, потенційним переможцем визначено ТОВ «Діпрокомунбуд», м. Харків. 21 травня на сайті Prozorro було повідомлено, що ТОВ «Діпрокомунбуд» стало офіційним переможцем тендеру.

ТОВ «Діпрокомунбуд» має досвід проведення таких робіт, зокрема у 2014 році проект реконструкції звалища твердих побутових відходів у м. Балаклія, Харківської області, площею 17,9 га. Також у 2017 році підприємство проектувало нове будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів із системою збору, утилізації полігонного газу та виробництва електричної енергії у м. Дергачі Харківської області, площа 39,6 га.

Із «Дніпрокомунбуд» підписано договір на виконання робіт із коригування проектної документації з рекультивації полігону в с. Великі Грибовичі. Договір включає повний комплекс робіт із розробки проекту коригування та проходження експертизи. Замовником робіт є ЛКП «Збиранка».