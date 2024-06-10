У Львові завершився прийом документів на посаду директора комунального закладу культури «Львівський палац мистецтв». На конкурс подали документи чотири кандидати, повідомила пресслужба Львівської обласної ради. Засідання комісії з конкурсного відбору відбудеться 17 червня.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

повна вища освіта (магістр, спеціаліст);

стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;

володіння державною мовою;

здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки генерального директора закладу культури.

Кандидати на посаду:

Ярослав Бринь, 33 роки. Художник Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломіі‌ Крушельницької з 2004 року (декорації до балету «Білосніжка та семеро гномів»). Навчався у коледжі імені Івана Труша та Львівській академії мистецтв на факультеті монументального живопису. Серед відомих робіт – декорації до балету «Сойчине крило» (Київ). Має власну художню студію.

Левко Ванькович, 48 років. В.о. директора КП ЛОР «Львівський палац мистецтв». Закінчив університет «Львівська політехніка» за спеціальністю менеджера-економіста. Трудову діяльність розпочав у 1998 році в ТзОВ ЛТВП «Будматеріали». Працював у Зимноводівській громаді, де налагоджував співпрацю з містами Німеччини й Польщі. З початку повномасштабного вторгнення був волонтером Гуманітарного штабу у Львівському палаці мистецтв. Вподовж 2019-2024 років він займався діяльністю у сфері культури, зокрема брав участь в організації фестивалю «Гомін Лемківщини», подавав заявки на грантові проєкти в галузі культури, допомагав ГО «Центр ініціатив сприяння соціальному та культурному розвитку в Україні» в організації та промоції мистецьких та культурних проєктів в Україні. Однак в нього немає офіційного стажу роботи у цій сфері терміном не менше 3 років.

Катерина Кеньо, 46 років. Комерційна директорка КЗ ЛОР «Львівський обласний академічний театр ляльок», депутатка Львівської обласної ради, депутатка облради попереднього скликання від «БПП Солідарність», була головою фракції. Була художньою керівницею у Народному домі м. Комарно.

Олександр Лабецький, 38 років. Заступник директора КП ЛОР «Львівський палац мистецтв». Після того, як Юрій Візняк написав заяву на звільнення, за Лабецького на посаді тимчасового керівника проголосував колектив. Народився в селі Бітля Турківського району Львівської області, голова ГО «Нескорені».

Нагадаємо, 30 січня генеральний директор Львівського палацу мистецтв Юрій Візняк написав заяву на звільнення за власним бажанням. Під час зборів колектив проголосував за призначення в. о. директора Львівського палацу мистецтв чинного заступника Олександра Лабецького. 9 лютого представили виконувача обов’язків директора Львівського палацу мистецтв. Новим керівником став Левко Ванькович.