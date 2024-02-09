Левко Ванькович має економічну освіту

У п’ятницю, 9 лютого, представили виконувача обов’язків директора Львівського палацу мистецтв. Новим керівником став Левко Ванькович. Про це повідомили 9 лютого у Львівській облраді. Попередній керівник Юрій Візняк звільнився після закінчення контракту.

Наказ про призначення в.о. директора видало управління майном спільної власності Львівської обласної ради за поданням департаменту культури Львівської ОВА. Під час представлення колективу Левко Ванькович наголосив на важливості напрацювання стратегії розвитку закладу на кілька років. Він планує її розробити спільно з колективом, мистецьким середовищем та усіма зацікавленими в успішній діяльності установи.

За задумом нового керівника, у Палаці мистецтв проводитимуть більше мистецьких заходів, а також напрацюють концепцію підтримки «ветеранського мистецтва». Для реалізації проектів залучатимуть гранти та позабюджетні кошти.

«Серед демобілізованих воїнів є чимало обдарованих митців, які потребують промоції своїх творів. Також це працюватиме як соціальна адаптація та реабілітація для воїнів. Ми розуміємо, що допоки триває війна, всі кошти мають бути спрямовані на оборону. Культура – це теж важлива галузь, за яку також борються наші ЗСУ. Але є розуміння, що на бюджетне фінансування не можна повністю розраховувати», – зазначив Левко Ванькович.

48-річний Левко Ванькович за освітою менеджер-економіст. Досі він працював начальником відділу соціально-економічного розвитку, торгівлі та інвестицій у Зимноводівській громаді. Від початку повномасштабного вторгнення був волонтером гуманітарного штабу, який розміщується у Львівському палаці мистецтв. Як зазначається на сторінці руху «Чесно», під час місцевих виборів 2020 року Левко Ванькович балотувався у депутати Зимноводівської ОТГ та Львівської обласної ради від партії «Голос», однак не пройшов.

Нагадаємо, попередній генеральний директор Львівського палацу мистецтв Юрій Візняк подав заяву про звільнення 29 січня 2024 року за власним бажанням у зв’язку із завершенням контракту