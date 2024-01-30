У Юрія Візняка завершився контракт

Генеральний директор Львівського палацу мистецтв Юрій Візняк написав заяву на звільнення за власним бажанням через завершення його контракту. Про це повідомляє прес-служба установи за результатами зборів трудового колективу, що відбулися у понеділок, 29 січня.

Під час зборів трудового колективу відбулося також голосування за кандидатуру людини, яку колектив рекомендує для призначення в. о. директора Львівського палацу мистецтв. Працівники проголосували за заступника Юрія Візняка Олександра Лабецького. Тепер його кандидатуру має затвердити управління майном спільної власності Львівської облради і департамент культури ЛОВА.

Юрій Візняк очолював Львівський палац мистецтв із березня 2019 року. У 2020 році виник скандал навколо передачі в оренду тераси Палацу, яку прокуратура скасувала через суд. Торік гуманітарний штаб у Львівському палаці мистецтв, яким керував Юрій Візняк, фігурував у розслідуванні про підпільний склад гуманітрної допомоги в селі Убині на Львівщині.

До 2020 року Юрій Візняк був депутатом Львівської облради, а раніше керував Городоцькою та Мостиською райдержадміністраціями.