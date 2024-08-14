Богдан Чечотка очолює Львівську психлікарню понад шість років

На оголошений у Львівській облраді конкурс на посаду генерального директора Львівської обласної психіатричної лікарні зголосився один кандидат, чинний керівник Богдан Чечотка.

Як розповіли у Львівській облраді, 14 серпня конкурсна комісія розглянула пакет документів від кандидата, який подався на конкурс. «Подано один пакет документів. Претендент – Богдан Чечотка, чинний керівник лікарні. Члени комісії вивчили подані документи та допустили кандидата до конкурсу», – йдеться в повідомленні ЛОР.

В.о. голови Львівської облради, голова конкурсної комісії Юрій Холод зазначив, що для Львівської обласної психлікарні важливий відповідальний керівник і добрий господар.

«Адже в цьому медзакладі ми втілюємо з міжнародними партнерами чимало великих сучасних проєктів. Ця лікарня є знаною для всього західного регіону, тут надають допомогу як цивільним, так і військовим і ветеранам. І тому тут мусять бути найякісніші медичні послуги та гідні умови. Таке найперше завдання для керівника закладу», – зауважив Юрій Холод.

На наступному засіданні конкурсної комісії 20 серпня Богдан Чечотка представить програму розвитку лікарні.

52-річний Богдан Чечотка керує Львівською обласною психлікарнею понад шість років. Перед тим очолював департамент охорони здоров’я Львівської ОДА. На місцевих виборах 2020 року балотувався до Львівської обласної та міської рад за списками партії «Батьківщина», але не пройшов.