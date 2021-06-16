Педро Кастільо переміг на президентських виборах у Перу

Після підрахунку всіх голосів на президентських виборах у Перу кандидат Педро Кастільо з невеликим відривом випередив свою консервативну суперницю Кейко Фухіморі. Про це повідомляє BBC.

Останній тур президентських виборів у Перу відбувся ще 6 червня. Остаточний підрахунок голосів свідчить, що Фухіморі отримала 49,875% голосів, а Кастільо – 50,125%. Наразі Фухіморі висунула Кастільо звинувачення в шахрайстві і спробувала через суд анулювати результати.

Водночас, міжнародні спостерігачі заявили, що немає ніяких доказів фальсифікації і що вибори були чесні.

Педро Кастільо – член лівої партії «Вільне Перу». Він учитель початкової школи, політичний новачок, який отримав широку підтримку широких мас за обіцянки переписати конституцію і перерозподілити гірничодобувні багатства. Перу, як відомо, займає друге місце в світі за виробництвом міді.

Обраному у 2018 році президенту Мартіну Віскарра оголосили імпічмент за підозри в хабарництві, після чого в.о. глави держави став Мануель Меріно.