Землю Городенківського професійного ліцею передали сільськогосподарському кооперативу

Господарський суд Івано-Франківської області почав розглядати справу за позовом Коломийської прокуратури до Городенківського професійного ліцею та Сільськогосподарського виробничого кооперативу ім. Тараса Шевченка. Правоохоронці намагаються повернути навчальному закладу понад 69 га землі, які під виглядом надання агротехнічних послуг здали для використання у комерційних цілях.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 28 червня, землю Городенківського професійного ліцею передали сільськогосподарському кооперативу на підставі незаконної угоди у квітні 2024 року.

«Понад 69 га землі вартістю 19 млн грн під виглядом надання агротехнічних послуг здали для використання у комерційних цілях. Окружна прокуратура пред’явила позовну заяву з вимогою визнати недійсним договір надання агротехнічних, який прихований під удаваним правочином, а також зобов'язати суб’єкта господарювання повернути землю навчальному закладу», – інформують правоохоронці.

Підготовче засідання у цій справі Господарський суд Івано-Франківської області призначив на 10 липня.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, Сільськогосподарський виробничий кооператив ім. Тараса Шевченка зареєстрований у 2000 році і займається вирощуванням овочів, зернових та бобових культур, а також розведенням худоби. Власником кооперативу є Мирослава Неміш.