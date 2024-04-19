Приміщення училища віддали підприємцю в оренду в 2018 році

Господарський суд Івано-Франківської області зобов’язав підприємця повернути з незаконної оренди державне майно вартістю 5,6 млн грн. Йдеться про приміщення Вищого професійного училища №13, в якому виготовляли меблі.

Як вказано у рішенні суду, ухваленому 16 квітня, у 2018 році Регіональне відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області віддало підприємцю в оренду 156 м2 одноповерхової будівлі тиру Вищого професійного училища №13. Замість навчально-виховного процесу там виготовляли кухонні меблі.

«У суді прокурори вимагали визнати недійсним договір оренди та звільнити незаконно займане приміщення площею понад 150 м2. Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позовні вимоги Івано-Франківської обласної прокуратури», – розповіли правоохоронці.

Підприємець має звільнити приміщення училища, яке оцінюють у 5,6 млн грн. Також він має сплатити 1789 грн судових витрат.