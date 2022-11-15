Ратуша була збудована на початку ХІХ століття на площі Ринок в центрі Бережан

Фонд державного майна вперше здає у оренду частину ратуші у центрі Бережан. Стартова ціна за оренду 28 м2 приміщення становить 1,7 тис. грн на місяць. Зазначається, що договір з переможцем діятиме впродовж воєнного стану та ще рік після його завершення.

Як зазначає прес-служба Фонду державного майна, будівля перебуває у задовільному технічному стані та під’єднана до електромережі. «Стартова орендна плата – 1,7 тис. грн на місяць без ПДВ. Термін оренди нерухомості триватиме на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні завершується 21 листопада. Торги проведуть 22 листопада.

Зазначимо, що ратушу у Бережанах побудували на початку ХІХ століття. Тоді на першому поверсі працювали магазини, а на другому – гімназія. Наразі у приміщенні ратуші функціонують чотири музеї, а сама будівля перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника міста Бережани.

У серпні 2021 року Ратуша потрапила у програму «Велика реставрація», у рамках якої історичну будівлю повинні були відреставрувати за 26 млн грн. Тут планували замінити вікна, двері, дах, водостічну систему, а також старовинний флігель та в'їзні арки. Втім, через війну ці плани зупинили.