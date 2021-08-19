На відновлення ратуші виділять 26 млн грн

В Бережанах на Тернопільщині в 2022 році планують відновити додатково ще два об'єкти історичної архітектури. Це міська ратуша, яка зведена на початку XIX століття, та адміністративний будинок педагогічного історичного товариства «Рідна школа», який побудований в кінці XIX століття. Реконструкція цих об'єктів планується в рамках проекту «Велика реставрація». Про це повідомляє Тернопільська обласна державна адміністрація.

«Ратуша у Бережанах Тернопільської області була збудована у 1803–1811 р. за наказом власниці міста Ізабелли Любомирської на фундаменті старої дерев'яної ратуші, яка згоріла наприкінці XVІІІ ст. А адміністративний будинок по вул. Шевченка «Рідна школа» збудований у 1885 році для потреб Бережанського поштового відділку. Обидва об’єкти належать до Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани», – йдеться в повідомленні обласної адміністрації.

На реставрацію ратуші попередньо виділили 26 млн грн.

«На перший етап реставрації ратуші у Бережанах виділили 10 млн грн. Запланували відновити старовинний флігель, портали та в’їзні арки у внутрішній дворик, замінимо дах, водостічну систему, вікна та двері», – повідомив директор архітектурного заповідника у Бережанах Василь Зорик для тернопільського видання ТМЦІНФО.

Додамо, що зараз у приміщенні Бережанської ратуші розміщено кілька музеїв: Бережанський музей книги, Бережанський районний краєзнавчий музей, літературно-меморіальний музей Б. Лепкого і музей переслідуваної Церкви (духовний центр УГКЦ). А в внутрішньому дворику регулярно проводять різноманітні мистецькі події.

Щодо адмінбудинку «Рідної школи», то його відновлюватимуть, коли завершиться реконструкція міської ратуші.

Адмінбудинок «Рідної школи» побудований в 1885 році

Відомо, що це будинок теж має давню історію. У 1918 році його викупило Українське педагогічне товариство «Рідна школа» під канцелярію товариства, а з 1922 року – чотирикласну школу. Зараз у цих стінах навчаються учні початкових класів Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

Додамо, що у рамках програми Президента «Велика реставрація» на Тернопільщині відновлять Чортківський та Збаразький замки.