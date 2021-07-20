Орган виготовлений в 1886 році

У Кременці, що на Тернопільщині, почали реставрацію старовинного органу. Музичний інструмент розміщений в римо-католицькому костелі Святого Станіслава і є єдиним в регіоні. Гроші на його реставрацію надали міжнародні фонди.

Орган в кременецькому костелі досі використовують під час урочистих богослужінь. Однак музичний інструмент потребував реставрації. Цього року вдалося виграти грант і отримати кошти на його відновлення, повідомляють на сайті Кременецької міської громади.

«В унікальному інструменті є вісім регістрів, він без педалі. Орган було виготовлено в 1886 році», – повідомляють у Кременецькій міській раді.

Кременецький костел Святого Станіслава збудований у 1854-1857 рр. католицькою громадою міста, споруджений за проектом відомого російського архітектора французького походження Жана Тома де Томона.

Найбільшою святинею костьолу є реліквії Святого Феліціана, привезені в середині XVIII століття з Риму для кременецького ордену єзуїтів. Орган в костелі з'явився в кінці XIX століття.