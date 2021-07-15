Мешканці Миколаєва, що на Львівщині, починають організовувати туристичні походи на місцеву фортецю, яку збудували у 1910-1914 роках для захисту переправи через річку Дністер і перекриття дороги на Львів. Крім того, проведуть міжнародний з’їзд експертів, щоби не допустити знищення пам’ятки, яку хочуть перетворити на піщаний кар’єр. Елементи комплексу Миколаївської фортеці досі у хорошому стані, хоча чиновники на папері позначили їх як «на 80% зруйновані». Загалом фортифікаційний комплекс це 21 об’єкт. І тільки одна частина з цих 21 офіційно є пам’яткою.

Частина елементів Миколаївської фортеці розташована на Лисій горі на виїзді з міста. Комплекс укріплень створили на початку минулого століття. Тут австрійські війська оборонялися від російських. І за площею територія фортеці набагато більша від сучасного міста.

«Одні бійці забігали сюди в склад, виносили снаряди. Інші бійці бігли по прямій лінії. Внизу знаходяться казарми. Бігли з замками заряджати пушки. І треті бійці бігли в рів охороняти його, це піхота», – демонструє першу частину укріплення краєзнавець Микола Гнатів.

Укріплення вимуруване з каменю. Під час бойових дій тут складали артилерійські снаряди та набої. І, за потреби, передавали їх ходами до гармат. Збереглися навіть прізвища солдат, які це робили.

«Та воно у відмінному стані зараз. В тому, що було тоді, 100 років тому», – в один голос кажуть місцеві мешканці.

Трохи нижче серед дерев захована ще одна частина украплення, у якій проживали австрійські солдати.

«Це є одна казарма. Думаю, що там, найвірогідніше, жила охорона батареї, яка на випадок надзвичайних ситуацій вибігала і займала оборону. Друга — може, були артилеристи, які вибігали і бігли прямо до артилерійських установок, а в третій жили якраз ті, що носили снаряди до гармат», — додає Микола Гнатів.

Загалом фортеця складається з понад двадцяти частин: опорні пункти, сховища, редути. І всі частини у хорошому стані, каже Василь Петрик, який разом із дослідниками розробляв документацію цього комплексу.

Розміщення фортифікаційного комплексу (для збільшення клікніть на зображення)

«Земляні укріплення, які є дуже добре збережені. Є земляні укріплення, які наполовину збережені. Є бетонні укріплення, які є зруйновані, але збережені. Є такі ділянки, які треба археологічно розчищати і дивитися, що є під землею. І найкраще збереженні бетонні сховища», – пояснює Василь Петрик, начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини ЛОДА.

За словами місцевих мешканців, на цю фортецю поклали око добувачі піску і найняли комунальне підприємство облради «Реставрація та управління замками Львівщини», директором якого був Валерій Потюк. Він підготував документи, що ця пам’ятка майже повністю зруйнована, не потребує охорони. І тут можна вести господарську діяльність. Гору поділили на дванадцять ділянок і роздали людям.

«Дуже багато незнайомих людей у списку, які отримали землю. Були деякі знайомі прізвища навіть «активістів» місцевих і районних. І одна пенсіонерка, жителька Дроговижа. Вони підбирали людей, які потім мали продати ті ділянки, якщо їм це все вдасться провернути», — розповідає місцевий мешканець Степан Карлицький.

Місцеві дізналися, що тут хочуть зробити піщаний кар’єр. Це означає, що гору повністю розчистять. І, відповідно, знищать пам’ятки. Тож мешканці Миколаєва одразу забили на сполох.

«При вивченні краєзнавчого матеріалу в 9-10 класах, а це якраз Перша світова війна, неодноразово доводилося бути тут із дітьми, з учнями. І вони мають можливість наочно побачити ось такі справді унікальні збережені пам’ятки», — каже вчитель історії Ярослав Папуга.

Якщо вони зроблять тут кар’єр, то в нас пропаде вода, не буде води, наші будинки будуть робити посадку вниз, бо вони будуть вибирати пісок. У нас там йде плавун, ще й піщаний ґрунт, тому не можна вибирати піску, щоб не постраждали люди», – додає місцева мешканка Оксана Скварок.

Мешканці Миколаєва вже пікетували обласних депутатів з вимогою зберегти пам’ятку. А ще вони проведуть міжнародний з’їзд експертів, щоби Миколаївську фортецю не перетворили на кар’єр.

Зазначимо, що, Львівська облрада ліквідувала комунальне підприємство «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини», яке очолював колишній чиновник Львівської ОДА Валерій Потюк.

Нагадаємо, що львівського пам'яткоохоронця Василя Петрика підозрюють у привласненні 1 млн грн держкоштів. 16 червня Галицький суд обрав йому міру запобіжного заходу – взяття під варту із правом внесення застави 567 тис. грн. Сім'я попросила про допомогу зібрати таку велику суму, і за підтримки небайдужих людей наступного дня Василь Петрик вийшов з СІЗО. 6 липня суд відсторонив його від посади начальника управління ЛОДА. Петрик оскаржує це рішення в Апеляційному суді. Наступне слухання справи відбудеться у середу, 21 липня.

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