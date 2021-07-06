У вівторок, 6 липня, Галицький районний суд Львова підтримав позицію слідства та прийняв рішення про відсторонення Василя Петрика від посади начальника управління охорони об'єктів культурної спадщини Львівської ОДА. Василю Петрику інкримінують привласнення 1 млн грн бюджетних коштів під час робіт у заповіднику «Древній Звенигород».

Рішенням суду Василь Петрик відсторонений від посади начальника управління у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження проти нього.

Відомому львівському пам’яткоохоронцю і архітектору Василю Петрику інкримінують привласнення 1 млн грн бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 ККУ) під час облаштування історико-культурного парку у заповіднику «Древній Звенигород» у грудні 2020 року. У той час він був керівником ПП «Белзький мур», яке було розпорядником коштів.

Сам Василь Петрик називає цю справу замовною через його активну пам'яткоохоронну діяльність, зокрема, збереження фортеці біля Миколаєва Львівської області.

16 червня Галицький суд Львова обрав йому запобіжний захід – взяття під варту на два місяці із можливістю внесення застави 567 тис. грн. Сім'я одразу оголосила про збір коштів, ніч Василь Петрик провів у СІЗО. Наступного дня Василь Петрик вийшов із СІЗО, сплативши заставу.

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