Василь Петрик відомий на Львівщині захисник пам'яток, який нещодавно став посадовцем у відповідній галузі

Поліція вручила чотирьом особам підозру у привласненні понад 1 млн грн під час облаштування історико-культурного парку у заповіднику «Древній Звенигород». Серед осіб, кого підозрюють у цьому, – теперішній керівник управління охорони об’єктів культурної спадщини ЛОДА Василь Петрик, який до цього керував фірмою, що була розпорядником коштів під час робіт у заповіднику. Василь Петрик називає цю справу штучно сфабрикованою через його діяльність на захист Миколаївської фортеці.

11 червня Василю Петрику повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191 КК України).

«У грудні 2020 року директор підприємства замовника робіт, дві службові особи суб’єктів господарювання – виконавці робіт та спеціаліст з технічного нагляду шляхом завищення вартості виконаних робіт заволоділи бюджетними коштами на понад 1 млн грн. Зокрема, при здійсненні реставраційних робіт комплексу пам'ятки археології національного значення у первинних документах щодо завезення насипного ґрунту було внесено відомості про виконану роботу та їхню вартість, однак жодних робіт із перевезення насипного ґрунту здійснено не було», – повідомили 15 червня у Львівській обласній прокуратурі, додавши, що підозрюваним мають обрати запобіжний захід і накласти арешт на майно.

Підозру вручили Василю Петрику, який від квітня 2021 року очолює управління охорони об’єктів культурної спадщини департаменту архітектури ЛОДА. До цього він був керівником ПП «Белзький мур», яке було розпорядником коштів під час робіт у заповіднику «Древній Звенигород». У заповіднику ZAXID.NET пояснили, що роботи за договором були виконані і ґрунт був завезений.

Сам Василь Петрик називає цю справу замовною через його активну пам'яткоохоронну діяльність, зокрема збереження фортеці біля Миколаєва Львівської області.

«Перше завдання моїх опонентів – через тиск, кримінальні справи змусити мене відмовитись від роботи над документацією щодо внесення Миколаївської фортеці до переліку пам’яток. Друге завдання – знищити мене як новопризначеного начальника управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівської ОДА. Все дуже просто: я – єдиний очільник цього управління за останні роки, який вийшов з середовища пам’яткоохоронців і готовий активно боротись за збереження кожної пам’ятки, а не домовлятись і погоджувати їхню забудову чи знищення», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Також Василь Петрик заявляє, що поліція відкрила провадження за офіційним зверненням директора КП ЛОР «Реставрація та управління замками та палацами Львівщини» Валерія Потюка.

«Історичну фортецю руйнують задля облаштування там кар’єру з видобутку піску. Основними опонентами є ТзОВ «Західінвест-патнери» – приватна компанія, що має намір влаштувати на місці об’єктів культурної спадщини кар’єр із видобутку піску. Саме на її замовлення Валерій Потюк виконав документацію, якою стверджує, що пам’ятки вже нібито немає. Щоправда, зробив він це, порушивши дуже багато процедур, навіть не гребуючи підробкою документів. Останній факт, а саме підробка підпису доктора наук Андрія Гречила на документації, є широко відомим і нині є основою кримінального провадження», – додав Василь Петрик.

Василь Петрик разом з іншими науковцями у 2015 році розробив паспорт об’єкта культурної спадщини – командно-спостереженого пункту миколаєво-розвадівського передмостового укріплення, що є частиною Миколаївської фортеці. Це дозволило у 2017 році внести об’єкт до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

«Це плід фантазії слідчих і прокурорів, які виконують негласне замовлення бенефіціарів з нелегального продажу піску з кар’єрів поблизу Миколаєва, на шляху їхніх планів розширення цих незаконних кар'єрів стали пам'ятки культурної спадщини – укріплення фортеці. Я лише один із численних фахівців, що вивчали ці укріплення. Але мене чомусь визнали найбільш небезпечним і вдарили кримінальною справою», – прокоментував ZAXID.NET Василь Петрик.

Василь Петрик – кандидат архітектури, доцент Львівської політехніки. Працював науковим співробітником «Рятівна археологічна служба», головним архітектором заповідника у Белзі. Займався проектною та науковою діяльністю. А від квітня 2021 року очолює управління ЛОДА.