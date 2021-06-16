Галицький суд обрав запобіжний захід взяття під варту на 2 місяці

Відомому львівському пам’яткоохоронцю і архітектору Василю Петрику обрали запобіжний захід – взяття під варту на два місяці. Запобіжний передбачає можливість внесення застави 567 тис. грн. Таке рішення ухвалив 16 червня Галицький районний суд Львова. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у прес-службі Львівської обласної прокуратури, яка подавала клопотання в суд.

Під час судового засідання суддя Віталій Радченко не взяв до уваги заяви про взяття на поруки. Після оголошення запобіжного заходу Василя Петрика відразу забрали в СІЗО.

У прокуратурі ZAXID.NET додали, що трьом іншим фігурантам справи ще 15 червня обрали запобіжний захід. Їх також взяли під варту із різною сумою застави.

Нагадаємо, керівнику управління охорони об’єктів культурної спадщини департаменту архітектури ЛОДА Василю Петрику інкримінують заволодіння 1 млн грн бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України) під час облаштування історико-культурного парку у заповіднику «Древній Звенигород» у грудні 2020 року. В той час він був керівником ПП «Белзький мур», яке було розпорядником коштів під час робіт у заповіднику «Древній Звенигород». Сам Василь Петрик називає цю справу замовною через його активну пам'яткоохоронну діяльність, зокрема збереження фортеці біля Миколаєва Львівської області.

«Це плід фантазії слідчих і прокурорів, які виконують негласне замовлення бенефіціарів з нелегального продажу піску з кар’єрів поблизу Миколаєва, на шляху їхніх планів розширення цих незаконних кар'єрів стали пам'ятки культурної спадщини – укріплення фортеці. Я лише один із численних фахівців, що вивчали ці укріплення. Але мене чомусь визнали найбільш небезпечним і вдарили кримінальною справою», – прокоментував ZAXID.NET Василь Петрик.

P.S. Сім’я Василя Петрика оголосила про збір коштів на заставу. Суму 567 тис. грн треба зібрати впродовж кількох днів.