Суд з другої спроби обрав міру запобіжного заходу Василю Петрику, в обидва дні під будівлю суду прийшло багато людей підтримати його

Сім’ї львівського пам’яткоохоронця Василя Петрика вдалося за півдоби назбирати 567 тис. грн і сплатити заставу, яку призначив суд при обранні запобіжного заходу. Більша частина коштів надійшла від людей, що підтримують підозрюваного, після того, як родичі попросили допомогти їм зібрати потрібну суму. Василь Петрик вийде із СІЗО сьогодні.

«Оплатили заставу. Всім неймовірне дякую! Важливо було зібрати та оплатити цю суму наступного дня після рішення, адже немає гарантії про безпеку Василя в СІЗО», – повідомили його родичі.

Найближчим часом Василь Петрик вийде на волю, зараз проводяться всі необхідні для цього процедури.

«За ніч вдалося зібрати кошти. Хто приносив готівкою, хто на картку переказував. Це просто неймовірно», – розповіла ZAXID.NET дружина Василя Петрика Дарія Сироїд.

Василь Петрик збирається оскаржувати міру запобіжного заходу, адвокат вже готує відповідні документи.

Нагадаємо, відомому львівському пам’яткоохоронцю і архітектору Василю Петрику інкримінують привласнення 1 млн грн бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 ККУ) під час облаштування історико-культурного парку у заповіднику «Древній Звенигород» у грудні 2020 року. В той час він був керівником ПП «Белзький мур», яке було розпорядником коштів. Сам Василь Петрик називає цю справу замовною через його активну пам'яткоохоронну діяльність, зокрема збереження фортеці біля Миколаєва Львівської області. 16 червня Галицький суд Львова обрав йому запобіжний захід – взяття під варту на два місяці із можливістю внесення застави 567 тис. грн. Сім'я одразу оголосила про збір коштів, ніч Василь Петрик провів у СІЗО.