Валерій Потюк перебував на посаді керівника комунального підприємства ЛОР шість років

Львівська облрада ліквідувала комунальне підприємство «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини», яке очолював колишній чиновник Львівської ОДА Валерій Потюк. Таким чином він залишився без посади. Рішення підтримали 64 депутати.

Приводом до цього рішення стала конфліктна ситуація навколо Миколаївської фортеці на Львівщині та позиція Валерія Потюка у цьому питанні. Його звинувачують у тому, що він діє на догоду підприємцям, які хочуть на цьому місці облаштувати піщаний кар’єр.

Від громади Миколаєва на сесії виступив декан Інституту телекомунікацій «Львівської політехніки» Леонід Озірковський. Він заявив, що дії директора підприємства Валерія Потюка скеровані на руйнування Миколаївської фортеці як пам’ятки архітектури.

«Укріплення, які пережили дві світові війни і залишилися практично неушкодженими, за документами пана Потюка, на 80% зруйновані. Таку документацію пан Потюк подав у Міністерство культури. Ця документація з підробленими підписами професора Андрія Гречила була розглянута і прийняте рішення, що насправді пам’ятки немає. Хоча документація щодо цієї пам’ятки, яка підготовлена департаментом архітектури ЛОДА, вже 1,5 року лежить в Міністерстві культури без будь яких дій», – розповів Леонід Озірковський.

Також він наголосив, що саме Валерій Потюк «написав донос» правоохоронцям на пам’яткоохоронця Василя Петрика, який відстоював збереження цієї пам’ятки. Після цього щодо Василя Петрика відкрили кримінальне провадження.

В.о. керівника управління майном спільної власності ЛОДА Тарас Зозуля розповів, що статутна діяльність підприємства, яке очолював Валерій Потюк, не передбачає діяльність у сфері охорони та використання пам’яток історії. «Якраз цей конфлікт щодо Миколаєва, він ці роботи не мав виконувати», – заявив Тарас Зозуля.

Тарас Зозуля також розповів, що за тиждень до сесії сам Валерій Потюк написав заяву на звільнення, однак його зобов’язали спершу відзвітувати перед депутатами. Натомість Валерій Потюк звітувати на сесію не прийшов.

У результаті депутати ліквідували комунальне підприємство «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини». Також звернулися до правоохоронців з проханням перевірити діяльність цього підприємства та його керівника Валерія Потюка.

62-річний Валерій Потюк виконував обов’язки керівника «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» з травня 2015 року.