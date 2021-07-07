Ратуша з оглядовим майданчиком була збудована в 19 столітті

У Теребовлі відкрили реставрований оглядовий майданчик на міській ратуші. На його відновлення та гвинтових сходів, які ведуть на верх витратили близько трьох мільйонів гривень. На відкриття запросили усіх жителів та гостей міста.

Сьогодні, 7 липня Теребовля відзначає День міста. Місто було засноване в 1097 році. А Магдебурзьке право отримало в 1389 році. Міську ратушу з вежею та оглядовим майданчиком в Теребовлі збудували в середині 19 століття.

За часів Радянського Союзу ратуша була покинута і закрита. А сходи та оглядовий майданчик занедбаний і частково зруйнований. Будівлю ратуші відновили вже за час незалежної України. Там розташували міську раду та її відділи.

Два роки тому ініціативна група місцевих жителів та команда Туристично-інформаційного центру м.Теребовля запропонувала відновити родзинку міста – реставрувати вежу з оглядовим майданчиком.

«Вежа ратуші, її оглядовий майданчик відновлюють свою роботу. Мешканці і гості міста можуть піднятися сходовою кліткою, відновленою до історичного вигляду, на самий верх ратуші і оглянути Теребовлю з висоти 36 метрів, де відкривається неймовірний краєвид на усе місто та видно найцікавіші його архітектурні пам’ятки, серед яких і замок», – розповіла заступниця міського голови Алла Стечишин.

На сайті Теребовлянської територіальної громади зазначається, що оглядовий майданчик на ратуші в Теребовлі є єдиним у Тернопільській області. Реставрація вежі та майданчика на Теребовлянській міській ратуші проводилася два роки.