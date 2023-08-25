На Прикарпатті впродовж серпня на небезпечну недугу — лептоспіроз захворіло троє людей. Випадки захворювання зафіксували в Калуському, Івано-Франківському та Косівському районах. Фахівці проводять епідрозслідування з кожним пацієнтом.

На сьогодні пацієнти з Івано-Франківського та Косівського району перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах Івано-Франківської області, повідомили в Івано-Франківському центрі контролю та профілактики хвороб в п'ятницю, 25 серпня. Захворілих надається уся необхідна медична допомога.

Загалом, за 7 місяців 2023 року на Прикарпатті захворіло на лептоспіроз п'ятеро людей, які проживають у Галицькій та Загвіздянській громаді Івано-Франківського району та Долинській громаді Калуського району

«За аналогічний період 2022 року було виявлено 3 випадки захворювання. Захворюваність зросла на 66,7%.

Івано-Франківська область є територією де сформувалися стійкі природні, антропургічні та змішані осередки лептоспірозу. Щорічно рівень захворюваності на лептоспіроз в області майже в 2 рази вищий, ніж в середньому по Україні», — повідомили в Івано-Франківському центрі контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, раніше повідомляли про випадки лептоспірозу на Львівщині. В медустановах Львівської області наразі лікується вісім людей, які заразилися цією хворобою під час плавання у водоймах, де заборонено купатися, або ж прибирали в підвалах і погребах без захисту.️

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Як можна заразитися лептоспірозом?

Лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі, чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Вживання зараженої їжі також може спричинити захворювання.

Тому лікарі радять, не дивлячись на спеку, не купатися у заборонених для купання водоймах, а прибираючи у підвалах, стайнях, інших господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.

Симптоми захворювання

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підійматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті. Нещодавно від лептоспірозу помер 30-річний мешканець Львівщини. Тож при появі схожих симптомів не варто займатися самолікуванням, а відразу звернутися до лікаря.