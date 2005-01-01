На Прикарпатті військовий-контрактник отримав три роки в'язниці за самоволку

СуспільствоРоман Ганкевич, 11 січня7721

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На Прикарпатті військовий-контрактник отримав три роки в'язниці за самоволку
фото РБК-Україна
Контрактника засудили до 3 років і 1 місяця ув'язнення

В Івано-Франківській області військовослужбовця-контрактника, що самовільно покинув частину, засудили до реального терміну ув'язнення. Про це повідомляється на сайті військової прокуратури Західного регіону.

«Коломийський міський районний суд визнав винним військовослужбовця військової служби за контрактом у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу (неявка в строк на службу без поважних причин, вчинені в умовах особливого періоду)», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що солдат у січні 2017 року самовільно залишив розташування військової частини і більш як місяць не з'являвся на місце служби.

У ході судового засідання обвинувачений вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, розкаявся і просив суворо не карати. Однак при призначенні покарання суд врахував тяжкість злочину, тривале перебування обвинуваченого поза місцем служби, а також наявність у нього судимості в минулому і засудив його до покарання у вигляді 3 років 1 місяця позбавлення волі.

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