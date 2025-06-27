В Івано-Франківську дозволили відпочивати на міському озері

На території Івано-Франківської області визначили місця для масового відпочинку на ставках та озерах. Йдеться про локації в Івано-Франківську, Галичі, Долині та Калуші повідомив 26 червня заступник голови Івано-Франківської ОДА Віталій Ільчишин.

До переліку об’єктів, де можна відпочивати біля води увійшли:

пункт прокату човнів на та лінійна канатна дорога для вейкбордингу на міському озері Івано-Франківська

міський пляж у Галичі

пункт прокату човнів у зоні для відпочинку у міському парку-ставку Долини

пункт прокату човнів на міському озері у Калуші.

За інформацією Івано-Франківської ОДА, у необлаштованих для купання локацій на території регіону у 2025 році загинуло 17 людей.