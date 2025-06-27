На Прикарпатті визначили п’ять локацій для відпочинку біля води
Йдеться про озера та ставки в Івано-Франківську, Галичі, Долині та Калуші
В Івано-Франківську дозволили відпочивати на міському озері
На території Івано-Франківської області визначили місця для масового відпочинку на ставках та озерах. Йдеться про локації в Івано-Франківську, Галичі, Долині та Калуші повідомив 26 червня заступник голови Івано-Франківської ОДА Віталій Ільчишин.
До переліку об’єктів, де можна відпочивати біля води увійшли:
- пункт прокату човнів на та лінійна канатна дорога для вейкбордингу на міському озері Івано-Франківська
- міський пляж у Галичі
- пункт прокату човнів у зоні для відпочинку у міському парку-ставку Долини
- пункт прокату човнів на міському озері у Калуші.
За інформацією Івано-Франківської ОДА, у необлаштованих для купання локацій на території регіону у 2025 році загинуло 17 людей.
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