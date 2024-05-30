Разом із трьома спільниками злочинець проник у приміщення та виніс звідти інструменти та обладнання

На Прикарпатті винесли вирок 41-річному жителю Буковини, який зі спільниками обікрав будівлю, винісши обладнання на понад 490 тис. грн. За скоєне чоловік отримав 5 років позбавлення волі.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 30 травня, житель Чернівецької області обікрав господарську будівлю на Прикарпатті у травні 2018 року.

«Разом із трьома спільниками він проник у приміщення та виніс звідти інструменти та обладнання на понад 490 тис. грн. Чоловік тривалий час переховувався від органів досудового розслідування, але був викритий», – інформують у прокуратурі.

Суд визнав буковинця винним у крадіжці, вчиненій у великих розмірах, і присудив йому 5 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.