На ProZorro виставили на продаж два пам'ятники Леніну

Статуї раніше стояли в Маріуполі, важать вони разом майже 5,5 тис. тонн

ЕкономікаКатерина Чурилова, 23 березня1820

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На ProZorro виставили на продаж два пам'ятники Леніну
фото ProZorro
В одного з Ленінів відірвано ноги

На інтернет-аукціоні ProZorro виставили на продаж два пам’ятники Володимирові Леніну. Металеві статуї комуністичного вождя разом важать понад 5 тис. кг, продати їх планують щонайменше за 0,5 млн грн.

Зазначається, що ці пам’ятники продаватимуть вперше, до знесення вони стояли у Маріуполі – у одному з міських парків та на проспекті Миру. Продаються вони як як брухто кольорових та чорних металів.

Аукціон відбудеться 2 квітня, початкова ціна продажу лоту – 498, 490 тис. грн без ПДВ, розмір мінімального кроку підвищення становитиме 4 984 грн 90 коп.

Як варіанти застосування на ProZorro пропонують поставити їх на городі або використовувати як прикрасу для тематичного закладу «Серп і молот».

Як писав ZAXID.NET, у березні 2017 року на Закарпатті вперше в Україні продали на аукціоні пам’ятник Леніну за 250 тис. грн.

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