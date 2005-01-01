На Радехівщині 19-річний хлопець на краденому автомобілі скоїв ДТП і втік

У понеділок, 25 грудня, у Радехівському районі на Львівщині 19-річний хдопець вкрав автомобіль у свого односельчанина, після чого вчинив ДТП та втік з місця події.

Як повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, до Радехівського відділення поліції 25 грудня близько 09:30 надійшла заява від 64-річного жителя району. За словами потерпілого, вночі невідома особа, зірвавши шифер, проникла через дах у його гараж та викрала звідти автомобіль Daewoo Lanos вартістю близько 100 тис. грн.

Працівники поліції встановили, що до крадіжки автомобіля причетний 19-річний односільчанин потерпілого.

Викравши автомобіль, зловмисник на трасі за межами населеного пункту не впорався з керуванням, вчинив ДТП і втік з місця пригоди, покинувши пошкоджений Daewoo Lanos.

Поліція повідомила зловмиснику про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Скоєння цього порушення карається штрафом від 17 тис. грн до 20,4 тис. грн, обмеженням волі терміном від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.