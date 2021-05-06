На ремонти доріг місцевого значення на Львівщині з Державного дорожнього фонду раніше виділили 891,5 млн грн

Кабмін виділив додаткові 162,6 млн грн на ремонти доріг місцевого значення в Львівській області. Ці кошти витратять на вже розпочаті ремонти.

Як повідомив на брифінгу у четвер, 6 травня, заступник голови ЛОДА Юрій Бучко, цього року продовжать ремонтувати прикордонні місцеві дороги та ті, що входять у проект Малого карпатського кола.

«У межах президентської програми цього року плануємо відремонтувати близько 200 кілометрів доріг місцевого значення. Із додатковим фінансуванням на цей рік з держбюджету маємо суму понад 1,3 млрд грн. На сьогодні розпочали ремонтні роботи на 21 об’єкті. Зокрема, це дороги Рава – Руська – Гайок, Мшанець – Стрілки, Перемишляни – Чемеринці – Плугів, Садковичі – Чернихів, Турка – Східниця, вулиця Івана Франка у Підбужі», – розповів Юрій Бучко.