На Рівненщині дозволять проводити масові заходи. Втім, місцева влада встановила ряд обмежень: проведення таких заходів потрібно буде узгоджувати заздалегідь, крім того, відповідальність за безпеку учасників нестимуть організатори.

Таке рішення прийняла Рада оборони області, повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль у вівторок, 2 серпня. За його словами, до Ради оборони регулярно надходили запити на проведення таких масових заходів.

Тож проводити їх дозволили, щоправда, з дотриманням таких вимог:

письмове погодження заходу із місцевими органами влади не пізніше ніж за п’ять робочих днів до проведення;

негайне припинення проведення масового заходу під час оголошення сигналу «Повітряна тривога»;

дотримання громадського порядку, пожежної безпеки учасниками масового заходу;

наявність засобів першої медичної допомоги;

відповідальність за безпеку присутніх несуть організатори заходу;

кількість осіб заходу не повинні перевищувати розрахунок місткості найближчої захисної споруди.

Зазначимо, що в червні заборону проводити масові заходи скасували у Кіровоградській області. Щоправда, організаторам та учасникам необхідно буде дотримуватись аналогічних умов.