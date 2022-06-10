Рівненська ОВА змінила перелік авто, які вилучатимуть у п'яних водіїв
Поліція більше не вилучатиме легкові автомобілі та мопеди
На Рівненщині у п'яних водіїв більше не вилучатимуть легкові автомобілі та мопеди для Збройних сил. Причина у тому, що такий транспорт наразі військовим не потрібен. Наразі на штрафмайданчиках перебувають близько 600 авто, їх повернуть власникам.
Таке рішення прийняли на Раді оборони Рівненщини у п'ятницю, 10 червня, повідомляє прес-служба ОВА.
«До сьогодні усі транспортні засоби вилучалися у п’яних водіїв на штрафмайданчики. Після чого ОВА регулярно інформувала військових про нові надходження. І ті вилучали потрібні їм транспортні засоби. Наразі нашим Збройним силам легкові автомобілі та мопеди не потрібні. А саме такими авто наразі забиті штрафмайданчики: біля 600 одиниць», – розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Через це вирішили більше не вилучати мопеди та легкові автомобілі у п'яних водіїв. Водночас продовжать вилучати:
- ️пасажирські автомобілі до 9 осіб (буси), мікроавтобуси та малотоннажні фургони;
- ️позашляховики підвищеної прохідності на рамній конструкції та кросовери;
- ️сідлові тягачі, причіпи та напівпричіпи,
- мотоцикли та квадрацикли.
Легкові автомобілі та мопеди, які досі не передали на потреби ЗСУ, повернуть власникам. Крім того, Віталій Коваль нагадав, що на усіх нетверезих водіїв поліція і далі складатиме адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.
Нагадаємо, що розпорядження Рівненської ОВА про вилучення усіх транспортних засобів у п'яних водіїв набрало чинності з 2 березня. Аналогічні накази діють у інших областях України.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.