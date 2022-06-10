На Рівненщині у п'яних водіїв більше не вилучатимуть легкові автомобілі та мопеди для Збройних сил. Причина у тому, що такий транспорт наразі військовим не потрібен. Наразі на штрафмайданчиках перебувають близько 600 авто, їх повернуть власникам.

Таке рішення прийняли на Раді оборони Рівненщини у п'ятницю, 10 червня, повідомляє прес-служба ОВА.

«До сьогодні усі транспортні засоби вилучалися у п’яних водіїв на штрафмайданчики. Після чого ОВА регулярно інформувала військових про нові надходження. І ті вилучали потрібні їм транспортні засоби. Наразі нашим Збройним силам легкові автомобілі та мопеди не потрібні. А саме такими авто наразі забиті штрафмайданчики: біля 600 одиниць», – розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Через це вирішили більше не вилучати мопеди та легкові автомобілі у п'яних водіїв. Водночас продовжать вилучати:

️пасажирські автомобілі до 9 осіб (буси), мікроавтобуси та малотоннажні фургони;

️позашляховики підвищеної прохідності на рамній конструкції та кросовери;

️сідлові тягачі, причіпи та напівпричіпи,

мотоцикли та квадрацикли.

Легкові автомобілі та мопеди, які досі не передали на потреби ЗСУ, повернуть власникам. Крім того, Віталій Коваль нагадав, що на усіх нетверезих водіїв поліція і далі складатиме адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Нагадаємо, що розпорядження Рівненської ОВА про вилучення усіх транспортних засобів у п'яних водіїв набрало чинності з 2 березня. Аналогічні накази діють у інших областях України.