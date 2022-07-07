На Рівненщині заборонили їздити мотоциклами чи автомобілями без шумопоглиначів. Крім того, не можна буде продавати будь-яку піротехніку. Заборони діятимуть до кінця воєнного стану.

Раніше голова Рівненської війської адміністрації Віталій Коваль проводив опитування у своєму Телеграмі на цю тему, в якому взяли участь 24,5 тис. людей. Майже 95% з них підтримали таку заборону. Відтак це питання винесли на розгляд Ради оборони області, і вже 7 липня заборона була прийнята.

«Заборонено продаж та запуск феєрверків, салютів і інших піротехнічних засобів, а також рух транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач», – зазначив він.

Заборона діятиме до скасування режиму воєнного стану. Водночас поки не повідомляють, яке покарання передбачене для порушників.

Нагадаємо, першою на Рівненщині подібне рішення прийняла Гощанська громада. Тоді до місцевої влади звернулась дружина загиблого військового, яку лякали гучні звуки мотоциклів, що їздять без шумопоглиначів. Це і стало причиною прийнятя заборони.