На території Гощанської селищної ради на Рівненщині місцева влада заборонила їздити автомобілями та мотоциклами без шумопоглиначів, оскільки гучні звуки викликають у людей тривогу. Заборона набирає чинності з 1 червня і триватиме до кінця воєнного стану. У порушників вилучатимуть автомобілі.

Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Гощанської селищної ради, яке відбулось 27 травня, повідомляє прес-служба громади. Зазначається, що причиною прийняття заборони стало звернення дружини загиблого українського воїна, яка поскаржилась на гучні звуки від мотоциклів, що їздять без шумопоглиначів.

«На засіданні виконавчого комітету Гощанської селищної ради, яке відбулося 27 травня, членами виконкому одноголосно підтримано рішення про заборону на території Гощанської територіальної громади рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямотік», інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач», – йдеться у повідомленні.

Рішення вступить у дію з 1 червня та залишатиметься чинним до кінця воєнного стану в Україні. У селищній раді додають, що в порушників вилучатимуть автомобілі чи мотоцикли на спецмайданчик. Там вони залишатимуться до кінця дії воєнного стану.