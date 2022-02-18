Вантажівкам встановили нові допустимі максимальні значення маси для руху дорогами

Кабінет міністрів України підтримав постанову про лібералізацію перевезень великогабаритних і великовагових вантажів, якою запроваджуються європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

В ухваленому документі деталізовано й уточнено максимально допустимі навантаження на вісь залежно від кількості осей і міжвісної відстані.

«У прийнятій ухвалі деталізовані та уточнені максимально допустимі навантаження на вісь залежно від кількості осей та міжосьової відстані. Довгий час перешкодою для цього були технічні характеристики українських доріг. Переважна їхня частина будувалась ще в радянські часи і не була розрахована на сучасні навантаження», – йдеться у повідомленні.

Для звичайних вантажівок максимальні значення фактичної маси на державних дорогах передбачають:

18 тонн – для 2-вісних автомобілів;

25 тонн – для 3-вісних автомобілів;

32 тонни – для 4-вісних автомобілів;

38 тонн – для 4-вісних автомобілів (з двома кермовими осями, ведучими осями та оснащених спареними колесами).

фото Міністерства інфраструктури України

Також встановлено норми для тягачів із напівпричепами.

Для вантажівок, з'єднаних із причепом або напівпричепом (комбінованих), максимальні значення фактичної маси на державних дорогах передбачають:

36 тонн – для 2-вісних тягачів із 2-вісним напівпричепом;

40 тонн – для 2-вісних тягачів із 3-вісним напівпричепом;

40 тонн – для 3-вісних тягачів із 2-осним, або 3-вісним напівпричепом;

42 тонни – для 2-вісних тягачів із 3-вісним напівпричепом, що здійснюють перевезення одного або більше контейнерів або змішаних кузовів, максимальною довжиною 13,716 м (контейнеровози);

44 тонни – для 3-вісних тягачів із 2-вісним, або 3-вісним напівпричепом, які здійснюють перевезення одного або більше контейнерів або змішаних кузовів, максимальною довжиною 13,716 м (контейнеровози).

фото Міністерства інфраструктури України

Як наголосили у міністерстві, перехід на європейські норми став можливим завдяки технічним характеристикам нових українських автошляхів.

«Минулого року ми розпочали масштабну реформу системи габаритно-вагового контролю. Нам вдалося запустити близько 100 майданчиків WIM і посилити адміністративну відповідальність за перевантаження. Як наслідок, кількість порушень у порівнянні з попередніми роками знизилася більш ніж у 30 разів. Наступний крок — перехід на європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень», – цитує прес-служба міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

До слова, 23 червня минулого року Мінінфраструктури запустило програму автоматизації нарахування штрафів за перевантаження. 3 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за порушення вагового контролю. З 1 жовтня 2021 року набули чинності закони, що впроваджують автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових норм у русі Weigh-in-Motion (WiM).