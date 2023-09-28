У Дібрівці колоністи заснували пожежну команду та збудували депо

У селі Дібрівка Рівненської області реконструювали історичну споруду пожежного депо, яку побудували чеські переселенці у 1923 році. Сторічній будівлі повернули автентичність і розмістили в ній пожежний інвентар 1920-х років. Про це пише «Хмарочос» з посиланням на ДСНС.

100 років тому ці землі входили до складу Польської республіки, уряд якої запросив чехів розвивати сільське господарство. У Дібрівці колоністи заснували пожежну команду та збудували депо. До команди входили 22 пожежника. Виїздили на пожежі в радіусі п’ять кілометрів від Грушвиці, Жорнова, Олибова, Мартинівки, Переділів. Ця територія охоплювала 800 будинків.

Джерелом доходів добровільної пожежної команди були самостійні добровільні внески, мали власний оркестр із 11 музикантів. Пожежна команда припинила своє існування у 1939 році з радянською окупацією.

Від 2020 року пожежне депо відновлювали спільними зусиллями рятувальників ДСНС Рівненщини та жителів Великоомелянської сільради. За цей час повністю провели зовнішні та внутрішні будівельні роботи, виконали капітальний ремонт, повернули історичну автентичність будівлі та наситили її пожежним інвентарем початку 20-років ХХ ст.